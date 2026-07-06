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Российский дрон «Молния» получил искусственный интеллект

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На фронте появилась автономная версия российского БПЛА «Молния» с элементами искусственного интеллекта — фактически функциональный аналог «Хорнетов», только следующего поколения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На фронте появилась автономная версия российского БПЛА «Молния» с элементами искусственного интеллекта — фактически функциональный аналог «Хорнетов», только следующего поколения.

Информировал военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Для противника это плохая новость: их привычная противодроновая оборона больше не работает “по шаблону”, придётся перестраивать систему обнаружения, РЭБ и огневого поражения», — отмечает эксперт.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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