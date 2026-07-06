Белый дом объявил дату встречи Трампа с Зеленским на саммите НАТО

Затем, согласно официальному расписанию американского лидера, в 15:30, Трамп проведет встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Завершится день пресс-конференцией главы Белого дома в 16:15.
Накануне СМИ уже сообщали о возможной встрече Трампа с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Телеканал CNN утверждал, что у американского лидера запланирована двусторонняя встреча с главой киевского режима. Правда, на тот момент не уточнялось, в какой именно день саммита — 7 или 8 июля — она состоится. Предположительно, основным вопросом переговоров Трампа с Зеленским станет урегулирование украинского конфликта.
Агентство Reuters со ссылкой на неназванное должностное лицо из США ранее сообщило, что после диалога с главой киевского режима американский лидер намерен позвонить российскому президенту Владимиру Путину.