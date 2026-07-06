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Белый дом объявил дату встречи Трампа с Зеленским на саммите НАТО

Трамп встретится с Зеленским в Анкаре 8 июля.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Как сообщили в Белом доме, переговоры запланированы на среду, 8 июля, на 14:30 и продлятся час.

Затем, согласно официальному расписанию американского лидера, в 15:30, Трамп проведет встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Завершится день пресс-конференцией главы Белого дома в 16:15.

Накануне СМИ уже сообщали о возможной встрече Трампа с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Телеканал CNN утверждал, что у американского лидера запланирована двусторонняя встреча с главой киевского режима. Правда, на тот момент не уточнялось, в какой именно день саммита — 7 или 8 июля — она состоится. Предположительно, основным вопросом переговоров Трампа с Зеленским станет урегулирование украинского конфликта.

Агентство Reuters со ссылкой на неназванное должностное лицо из США ранее сообщило, что после диалога с главой киевского режима американский лидер намерен позвонить российскому президенту Владимиру Путину.

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