Росавиация сняла ограничения в аэропортах Волгограда, Пензы и Саратова

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Пензы и Саратова.
Об этом сообщила Росавиация.
В агентстве уточнили, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полётов.
«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.
Ранее в аэропортах Череповца, Иваново и Ярославля был временно ограничен приём и выпуск воздушных судов.
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