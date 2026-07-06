«Кость в горле», «летающий», «арктический»: чем хорош советский танк Т-80

Сегодня семейство Т-80 успешно применяется в специальной военной операции. Танкисты оценивают машины очень высоко, отмечают высокую защищенность, подвижность, совершенные прицельные системы. «Сама машина Т-80БВМ хорошая, вообще отличная в бою прямой наводкой работать, — рассказал ТАСС командир танкового взвода с позывным Унга. — Мы видим все, как они работают на Leopard, на Abrams. Также мы видим их, работаем по ним. И БВМ — она шустрее, и стреляем быстрее. На опережение работаем всегда. Жалоб нет на этот танк, отличная техника вообще». «У нее стоит реактивный двигатель, то есть машина спереди не слышна, как она работает, если она только развернется задней частью, то ее будет слышно, а так можно к противнику передом проехать вообще в упор, “размотать” его — вот в этом плюс», — поделился впечатлениями механик-водитель Т-80БВМ с позывным Железяк.