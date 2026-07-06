«Кость в горле», «летающий», «арктический»: чем хорош советский танк Т-80

Попытки установить на танк газотурбинный двигатель (ГТД) предпринимались в Советском Союзе еще в конце 1940-х годов. Такая силовая установка обладала рядом преимуществ: высокая мощность, пониженная вибрация, способность работы на различном топливе, быстрый запуск при низких температурах. В 1950-х годах советские конструкторы уже разработали ГТД для вертолетов, их устанавливали на экспериментальные локомотивы, гоночные автомобили.
Леонид Карцев, занимавший в 1953—1969 годах должность главного конструктора танкового КБ Уралвагонзавода (ныне в составе концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»), в книге «Моя судьба — Нижний Тагил» рассказывал историю создания в первой половине 1960-х годов опытного танка с газотурбинной силовой установкой. Машина, получившая название «объект 167Т», была оснащена модифицированным вертолетным двигателем ГТД-3Т. Конструкторы разработали совершенную системы воздухоочистки, так как «приземленный» авиационный двигатель пропускал через себя огромное количество воздуха, а вместе с ним мог «глотать» и пыль, плавящуюся и налипающую на лопатки турбины. В апреле 1963 года опытный танк впервые прошелся по заводскому танкодрому.
«Результаты испытаний оказались даже лучше, чем мы ожидали, — вспоминал Карцев. — По разъезженной, размокшей трассе заводского кольца танк с газотурбинным двигателем показал скорость в 1,5 раза большую, чем у серийных дизельных машин. Опасались, что ГТД будет сильно шуметь и этим демаскировать танк. Оказалось, что звук его был глухим и быстро гаснущим по мере удаления танка».
Выявились и недостатки: к примеру, прожорливость, высокая стоимость ГТД по сравнению с дизельным двигателем.
Рождение Т-80.
Работы по постройке танка с ГТД продолжились с выходом в апреле 1968 года постановления советского правительства о создании танка Т?64 с газотурбинным двигателем. Разработку вели специалисты КБ Кировского завода в Ленинграде. Однако возросшие динамические характеристики и масса бронемашины заставили конструкторов переделать ходовую часть: спроектировать новые колеса и катки, гусеницы, а также гидроамортизаторы, торсионные валы с улучшенными характеристиками. Главным конструктором танка стал Николай Попов, двигатель для перспективной машины мощностью 1 000 л.с. разработали под руководством главного конструктора Сергея Изотова на Ленинградском машиностроительном заводе им. В. Я. Климова (сегодня — «ОДК-Климов» в составе Ростеха). В Ленинграде было изготовлено 158 опытных машин, суммарный пробег которых в ходе испытаний составил 647 тыс. км (16 длин земного экватора).
В результате первый в мире серийный газотурбинный танк, сменивший рабочее название «объект 219» на Т-80, мог разгоняться на шоссе до 70 км/ч. Военные специалисты полагали, что в случае крупномасштабного конфликта в Европе между НАТО и странами Организации Варшавского договора советские танки за несколько суток пересекут своим ходом всю Западную Европу и выйдут к побережью Атлантики. Т-80 вобрал в себя характерные черты отечественной танковой конструкторской школы: он легче и подвижнее западных одноклассников, имеет более низкий силуэт, оснащается механизмом заряжания, поэтому его экипаж состоит из трех человек (в зарубежных танках присутствует четвертый — заряжающий).
В 1960-х годах США и ФРГ разрабатывали свой перспективный газотурбинный танк по программе MBT70. Проект получился слишком дорогим, и в конце 1969 года пути конструкторов разошлись: в Германии появились дизельные танки семейства Leopard, в США — газотурбинные M1 Abrams.
Резвый, теплый, бесшумный.
Эксперт в области бронетанковой техники кандидат военных наук, полковник в отставке Сергей Суворов в беседе с ТАСС отметил, что у газотурбинного двигателя в отличие от дизеля выше коэффициент приспособляемости — способность выдерживать перегрузки без переключения передач. «Благодаря этому можно ставить коробку не на семь передач, как в Т-64 и Т-72, а всего-навсего на четыре, что облегчает управление машиной механиком-водителем, — объяснил он. — Машина получается более динамичной».
Другое названное экспертом преимущество ГТД — возможность быстрого запуска при низких температурах. «Для дизеля, особенно при низких температурах, ниже минус 20−25 градусов, необходимо его сначала где-то полчаса разогреть подогревателем, потом еще минут 10 прогреть и только после этого можно начинать движение. Для ГТД такой необходимости нет», — сказал Суворов. «45 секунд длится процесс запуска [двигателя Т-80], и после этого можно начинать движение», — добавил эксперт.
За характерный «авиационный» звук работы газотурбинного двигателя и скорость Т-80 называли реактивным танком, а за способность воевать в самые лютые морозы — арктическим.
«В отличие от всех наших остальных танков, этот — самый теплый. Для зимних условий двигателя и танка лучше я не знаю», — выразил мнение полковник в отставке. Он поделился воспоминаниями о зимних танковых маршах в сильные морозы, во время которых механики-водители снимали с себя верхнюю одежду из-за жары внутри. «Я, сидя в командирском люке при минус 35, был в обычных хромовых сапогах, обычных перчатках, потому что из люка идет поток практически горячего воздуха. Не надо было никакую маску надевать от обморожения. Когда на 100-километровый марш я шел на “семьдесятдвойках”, это была жесть. Надеваешь на себя все, что можно», — вспомнил он службу в должности командира танкового батальона.
Суворов отметил малошумность газотурбинного танка. «Когда танк идет на передаче — если он идет на тебя, то слышать этот танк ты начинаешь, наверное, метрах в 30. И то сначала слышишь лязг гусениц, а не работу двигателя», — сказал он, добавив, что шум усиливается при перегазовке или перестановке лопаток регулируемого соплового аппарата, влияющего на скорость вращения турбины. Полковник в отставке сообщил, что на выходе горячие газы смешиваются с воздухом, а выхлоп, в отличие от танков Т-72 и Т-90, направлен назад. Это снижает тепловую заметность машины при виде спереди.
Оборотной стороной резвости является значительный расход топлива газотурбинной силовой установки — почти вдвое выше, чем у дизельной. «Танк предельных параметров», оснащенный передовыми системами, получился значительно дороже других основных танков СССР — оценки позднесоветского периода гласят, что за цену одного Т-80У можно было построить три Т-72Б. К тому же «авиационный» двигатель требует от обслуживающего персонала более высокой квалификации. Но в качестве ударного кулака советской Западной группы войск в Германии танк подходил идеально. Забегая вперед, — к 1990 году там находилось почти 3 тыс. машин семейства Т-80.
Танк «обретает крылья».
После принятия Т-80 на вооружение его массовое производство подхватил Омский завод транспортного машиностроения (ныне — «Омсктрансмаш» в составе концерна «Уралвагонзавод»). Омичи приступили к выпуску уже усовершенствованной машины Т-80Б: танк обзавелся комплексом управляемого вооружения 9К112 «Кобра» и мог стрелять противотанковой ракетой из ствола пушки. Последовали и другие модификации танка.
Т-80У стал первым отечественным танком, представленным на международной выставке вооружений. Это случилось в 1993 году в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Динамический показ бронемашины прошел триумфально, его коронным номером стал 14-метровый прыжок танка массой в десятки тонн с трамплина, за что танк окрестили летающим. На той же выставке демонстрировался газотурбинный M1 Abrams, однако подобной прытью похвастаться не смог.
Суворов отметил, что у Т-80 более совершенная система очистки воздуха, чем у Abrams. Он привел пример засорения фильтров американского танка в ходе боевых действий в Ираке. «Они должны были останавливаться, вытряхивать эти фильтры, ставить на место и продолжать движение, — объяснил эксперт. — И так каждые 15 минут, что не добавляет боеготовности. “Восьмидесятка”, в отличие от Abrams, такими болезнями не страдает».
«Т-80 в свое время был для американцев как кость в горле, — поделился мнением полковник в отставке. — Я разговаривал и с американскими танкистами, и с некоторыми нашими, которые служили в США и учились в американских [военных] академиях. У них, особенно в 1990-х годах, все было заточено на борьбу именно с Т-80, он представлял наибольшую угрозу».
Тем не менее хитом экспортных поставок в 1990-х машина не стала. После завершения холодной войны международный рынок был насыщен техникой и вооружением, значительная доля которых предлагалась бывшими советскими республиками. К примеру, Украине от СССР досталось более 9 тыс. танков, из которых к началу 1997 года оставалось чуть более 4 тыс. Т-80 же был значительно дороже других основных танков. На результаты тендеров влияло и западное политическое лобби. Минобороны России в сложные постсоветские годы до минимума сократило заказ на вооружение, включая танки, у военно-промышленного комплекса.
Сражаются и совершенствуются.
Начиная с 2014 года танк проходил модернизацию до наиболее совершенного варианта Т-80БВМ. С 2018 года он поступает в войска. Мощность газотурбинного «сердца» увеличилась до 1 250 л.с. с повышением экономичности. Танк оснащен динамической защитой «Реликт» и противокумулятивными решетками, у него современный прицельный комплекс.
Сегодня семейство Т-80 успешно применяется в специальной военной операции. Танкисты оценивают машины очень высоко, отмечают высокую защищенность, подвижность, совершенные прицельные системы. «Сама машина Т-80БВМ хорошая, вообще отличная в бою прямой наводкой работать, — рассказал ТАСС командир танкового взвода с позывным Унга. — Мы видим все, как они работают на Leopard, на Abrams. Также мы видим их, работаем по ним. И БВМ — она шустрее, и стреляем быстрее. На опережение работаем всегда. Жалоб нет на этот танк, отличная техника вообще». «У нее стоит реактивный двигатель, то есть машина спереди не слышна, как она работает, если она только развернется задней частью, то ее будет слышно, а так можно к противнику передом проехать вообще в упор, “размотать” его — вот в этом плюс», — поделился впечатлениями механик-водитель Т-80БВМ с позывным Железяк.
Т-80БВМ наряду с другими новейшими российскими танками модернизируются по опыту боевых действий и регулярно поступают в войска. «В процессе производства и доработки конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой, — сообщили в пресс-службе концерна “Уралвагонзавод” в мае 2026 года во время поставки очередной партии машин. — Главный акцент сделан на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности экипажа».
Виктор Бодров.
Использовались материалы книги Устьянцев, С. В. Омский завод транспортного машиностроения. Библиотека Танкпрома — Екатеринбург: Издательство ООО «Универсальная типография “Альфа Принт”, 2018. — 188 с.