Генерал Липовой: в нацбатах Украины служат внуки преступников времен ВОВ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Украинские националистические формирования отличаются жестокостью к мирному населению, поскольку в них служат внуки военных преступников времен Великой Отечественной войны. Таким мнением с ТАСС поделился председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
«Если мы вернемся к истории Великой Отечественной войны и [тому], что делали на захваченных территориях УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ — прим. ТАСС), бандеровцы, [сторонники] Шухевича и военные преступники, которые руководили такими же националистическими батальонами, то как под копирку действия повторяются. Повторяются с особой жестокостью по отношению к мирному населению, когда во время войны эти так называемые “борцы за свободу и за справедливость” убивали мирных людей — женщин, детей. И не просто убивали, а убивали с особой изощренностью, пытали их. И сегодня повторяется все то же самое, потому что в этих националистических батальонах служат внуки тех, кто совершал преступления в период Великой Отечественной войны», — сказал он.
Ранее Герой России в беседе с ТАСС заявил, что героизация военных преступников на Украине, приведшая к обострению отношений между Киевом и Варшавой, раскрыла глубокие разногласия внутри Европы. Липовой отметил, что поляки помнят обо всех преступлениях, совершенных украинскими националистическими формированиями в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим возмущены действиями Владимира Зеленского, который решил присвоить имя «героев УПА» одному из подразделений ВСУ.