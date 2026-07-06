Генерал Липовой: в нацбатах Украины служат внуки преступников времен ВОВ

«Если мы вернемся к истории Великой Отечественной войны и [тому], что делали на захваченных территориях УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ — прим. ТАСС), бандеровцы, [сторонники] Шухевича и военные преступники, которые руководили такими же националистическими батальонами, то как под копирку действия повторяются. Повторяются с особой жестокостью по отношению к мирному населению, когда во время войны эти так называемые “борцы за свободу и за справедливость” убивали мирных людей — женщин, детей. И не просто убивали, а убивали с особой изощренностью, пытали их. И сегодня повторяется все то же самое, потому что в этих националистических батальонах служат внуки тех, кто совершал преступления в период Великой Отечественной войны», — сказал он.