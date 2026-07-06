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Финский залив перекроют при налете украинских дронов

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Ilta-Sanomat заявил, что Финский залив может быть перекрыт в связи с необходимостью уничтожения «заблудившихся» украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Источник: Reuters

Как пояснил Хяккянен, ограничения, введённые в Финском заливе утром в субботу, были обусловлены налётом украинских БПЛА на Санкт-Петербург. Он отметил, что для безопасной ликвидации беспилотников требуется перекрывать воздушное и морское движение в заливе.

«Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты», — сказал министр.

Хяккянен призвал местных жителей следить за предупреждениями о появлении БПЛА.

«Как активный рыбак, я знаю, что лодочники проверяют прогноз погоды и морскую погоду. Теперь мне нужно также следить за официальными новостями. Если море закрыто на пару часов, то рыбалку придется отложить», — заключил глава оборонного ведомства.

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