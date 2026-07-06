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Трамп планирует встречу с Зеленским в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп 8 июля проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в Анкаре.

Президент США Дональд Трамп 8 июля проведет двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в Анкаре. Переговоры состоятся на полях саммита НАТО, сообщается в рабочем графике американского лидера, обнародованном пресс-службой Белого дома.

Американский президент прибудет в турецкую столицу накануне, 7 июля. Первой в его расписании значится встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Основные события запланированы на 8 июля: после участия в пленарных заседаниях саммита Трамп проведет две двусторонние встречи. В 14:30 мск — переговоры с Зеленским, в 15:30 мск — с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Обе встречи пройдут без допуска журналистов.

Завершит программу пресс-конференция главы вашингтонской администрации в 16:15 мск. Сразу после нее Трамп отправится в обратный путь в США.

Анкара выбрана местом проведения саммита не случайно — Турция остается ключевым посредником в урегулировании ряда международных конфликтов. Предыдущая встреча Трампа и Зеленского состоялась в феврале в Мюнхене на конференции по безопасности. Детали предстоящих переговоров в Анкаре пока не раскрываются.

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