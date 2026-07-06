КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Киева от получения тел погибших военнослужащих в Константиновке.
Российская сторона предложила провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших в Константиновке военных ВСУ.
Украина отказалась забирать тела своих военнослужащих из Константиновки — заявило Минобороны России. В ведомстве подчеркнули: киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+