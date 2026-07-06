Жертвами лихорадки Эбола в ДР Конго стали более 500 человек

Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 500 человек, следует из отчёта властей страны.
Об этом сообщает Конголезское агентство печати (ACP) со ссылкой на официальные данные.
Согласно документу, в стране зафиксировано 1561 подтверждённый случай заболевания.
Из них 506 завершились летальным исходом, 253 человека выздоровели, ещё 628 остаются в больницах.
Власти оценивают летальность вируса в 32,4%.
24 июня Министерство здравоохранения Франции выявило в стране первый случай Эболы.
Ранее врач-инфекционист Дарья Намазова заявила, что риск распространения лихорадки Эбола в России и других развитых странах остаётся низким.