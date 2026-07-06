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Жертвами лихорадки Эбола в ДР Конго стали более 500 человек

Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 500 человек, следует из отчёта властей страны.

Источник: RT на русском

Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 500 человек, следует из отчёта властей страны.

Об этом сообщает Конголезское агентство печати (ACP) со ссылкой на официальные данные.

Согласно документу, в стране зафиксировано 1561 подтверждённый случай заболевания.

Из них 506 завершились летальным исходом, 253 человека выздоровели, ещё 628 остаются в больницах.

Власти оценивают летальность вируса в 32,4%.

24 июня Министерство здравоохранения Франции выявило в стране первый случай Эболы.

Ранее врач-инфекционист Дарья Намазова заявила, что риск распространения лихорадки Эбола в России и других развитых странах остаётся низким.

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