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Бойцы «Севера» за июнь уничтожили более 35 пунктов БПЛА ВСУ под Харьковом

Расчеты БПЛА за июнь уничтожили 35 пунктов управления БПЛА ВСУ под Харьковом.

БЕЛГОРОД, 6 июл — РИА Новости. Расчеты БПЛА 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Север» за июнь выявили и уничтожили более 35 пунктов управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным Сват.

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов типа “Молния-2” и FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск “Север” обнаружили и уничтожили более 35 пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области за июнь», — рассказал командир.

Он уточнил, что ударные «Молнии-2» и FPV-дроны работают в связке с разведывательными аппаратами и ведут постоянное наблюдение в своей зоне ответственности. По его словам, после обнаружения цели в воздух поднимается один или несколько расчетов — в зависимости от характеристик объекта.

Сват отметил, что операторы действуют максимально точно и фактически не оставляют противнику шансов сохранить инфраструктуру управления беспилотниками. Он добавил, что даже с учетом погодных условий украинским силам становится все сложнее скрываться, поскольку разведчики хорошо ориентируются на местности, а удары наносятся прицельно.

В результате, подчеркнул командир, в зоне ответственности дивизии противник оказался существенно скован в действиях.

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