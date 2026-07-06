Гросси объяснил, почему не может назвать виновных в обстрелах ЗАЭС

Российская сторона ждет того, чтобы в МАГАТЭ начали искать виновных, отметил он. «Я знаю, что в Москве — и не только в Москве — есть такие ожидания. По многим другим вопросам тоже иногда существует ожидание, как генеральный директор я его понимаю, что агентство возьмет микрофон и скажет: страна А виновна, страна Б невиновна», — сказал он.