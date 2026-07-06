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Гросси объяснил, почему не может назвать виновных в обстрелах ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что называть виновных в обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) преждевременно. Чтобы выносить суждения о подобном, агентству необходимо независимо проверить все обстоятельства, подчеркнул господин Гросси.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что называть виновных в обстрелах Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) преждевременно. Чтобы выносить суждения о подобном, агентству необходимо независимо проверить все обстоятельства, подчеркнул господин Гросси.

«Поскольку такой возможности нет, я стараюсь предельно ясно говорить другое: что такие вещи неприемлемы», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Российская сторона ждет того, чтобы в МАГАТЭ начали искать виновных, отметил он. «Я знаю, что в Москве — и не только в Москве — есть такие ожидания. По многим другим вопросам тоже иногда существует ожидание, как генеральный директор я его понимаю, что агентство возьмет микрофон и скажет: страна А виновна, страна Б невиновна», — сказал он.

Россия контролирует ЗАЭС — самую крупную атомную станцию в Европе — с марта 2022 года. С того же времени все шесть энергоблоков находятся в состоянии «холодного останова», при котором процесс цепной реакции остановлен. Периодически территория атомной станции подвергается ударам беспилотников. В июне из-за атаки ВСУ был обесточен Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС.

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