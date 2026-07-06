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В Харьковской области дезертировали испаноговорящие наемники ВСУ

РИА Новости: испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали в Харьковской области.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«В районе Петро-Ивановки очередная группа испаноязычных наемников (ВСУ. — Прим. ред.) отказалась выполнять поставленную задачу и убыла вглубь украинской территории», — рассказал собеседник агентства.

В конце июня, по данным силовых структур, из данного района уже дезертировали испаноязычные наемники.

Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Во многих интервью наемники признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.