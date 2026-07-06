МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Испаноговорящие наемники ВСУ дезертировали в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«В районе Петро-Ивановки очередная группа испаноязычных наемников (ВСУ. — Прим. ред.) отказалась выполнять поставленную задачу и убыла вглубь украинской территории», — рассказал собеседник агентства.
В конце июня, по данным силовых структур, из данного района уже дезертировали испаноязычные наемники.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Во многих интервью наемники признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.