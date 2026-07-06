Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Во многих интервью наемники признавались, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик, поскольку интенсивность боев несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.