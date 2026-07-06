Бойцы «Севера» за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ

КУРСК, 6 июл — РИА Новости. Минометы группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ, в числе которых пункты управления БПЛА, вражеские укрепрайоны, а также минометные установки ВСУ, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Артист.
«За неделю мы отработали по широкому спектру целей. Противник активно использует пункты управления БПЛА для координации своих дронов — мы накрывали их, чтобы лишить врага связи с воздухом. Укрепрайоны противника — это долговременные узлы обороны, которые сковывали продвижение нашей пехоты», — сообщил агентству командир минометного расчета 810-й бригады морской пехоты с позывным Артист.
Он добавил, что с учетом полученных от беспилотных систем данных, поражались также блиндажи и ходы сообщения врага.
«Также подавили несколько вражеских минометных расчетов, которые пытались обстреливать наши позиции — наши разведчики вскрывали их координаты, и мы накрывали их раньше, чем они успевали сделать второй выстрел. Итог — более 12 целей, каждая подтверждена. Работаем четко, без промахов», — добавил он.