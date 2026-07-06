Бойцы «Севера» за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ

«Также подавили несколько вражеских минометных расчетов, которые пытались обстреливать наши позиции — наши разведчики вскрывали их координаты, и мы накрывали их раньше, чем они успевали сделать второй выстрел. Итог — более 12 целей, каждая подтверждена. Работаем четко, без промахов», — добавил он.