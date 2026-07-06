Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Севера» за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ

ВС России за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ и минометные установки.

Источник: © РИА Новости

КУРСК, 6 июл — РИА Новости. Минометы группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 12 объектов ВСУ, в числе которых пункты управления БПЛА, вражеские укрепрайоны, а также минометные установки ВСУ, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Артист.

«За неделю мы отработали по широкому спектру целей. Противник активно использует пункты управления БПЛА для координации своих дронов — мы накрывали их, чтобы лишить врага связи с воздухом. Укрепрайоны противника — это долговременные узлы обороны, которые сковывали продвижение нашей пехоты», — сообщил агентству командир минометного расчета 810-й бригады морской пехоты с позывным Артист.

Он добавил, что с учетом полученных от беспилотных систем данных, поражались также блиндажи и ходы сообщения врага.

«Также подавили несколько вражеских минометных расчетов, которые пытались обстреливать наши позиции — наши разведчики вскрывали их координаты, и мы накрывали их раньше, чем они успевали сделать второй выстрел. Итог — более 12 целей, каждая подтверждена. Работаем четко, без промахов», — добавил он.

Узнать больше по теме
Курск: древний город воинской славы в центре России
Курск — один из старейших городов России, административный центр Курской области и важный культурный, промышленный и транспортный узел Центральной России. Город широко известен благодаря событиям Великой Отечественной войны и Курской битве, ставшей одним из ключевых сражений в мировой истории. Собрали главное о нем.
Читать дальше