В Пулково ввели временные ограничения на полеты

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
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