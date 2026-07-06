Градостроительный совет поддержал реализацию проектов в исторической части Ростова-на-Дону

Под председательством губернатора Юрия Слюсаря прошло заседание совета по градостроительству и развитию территорий. Проекты, которые планируется реализовать в исторической части Ростова, получили поддержку экспертов.
В центральной части Ростова-на-Дону, на улице Большой Садовой, назрела необходимость расширения Ростовского государственного музыкального театра. Архитекторы предложили разместить единый функциональный блок над хозяйственным двором театра, сохранив въезд в существующие гаражи. Предусмотрены административные помещения, репетиционные залы.
Предлагается изменить регламенты зон охраны, включив в их логику объекты разных эпох, в т.ч. советскую архитектуру. Это позволит театру расшириться и завершить формирование целостного архитектурного ансамбля на Большой Садовой.
Члены градсовета поддержали предложение: репетиционные площади театру необходимы, а возведенный комплекс усилит и сделает более масштабным визитную карточку донской столицы — Музыкальный театр.
Кроме того, рядом с театром, в Первомайском парке, инвестор предлагает построить конгрессно-выставочный центр на 300 мест с парковкой. Площадка выбрана с учётом необходимости сохранения зелёных насаждений — вырубка деревьев не потребуется. Сити-холл должен органично вписаться в парковую среду и выполнять социально-общественную функцию: выставки, мероприятия, благоустройство прилегающей территории. Существующий парк инвестор обещает благоустроить, установить лавочки, малые архитектурные формы.
Губернатор подчеркнул: зелёные насаждения не должны пострадать, а объект — гармонично вписаться в существующий парк.
«Создаваемый объект должен быть вписан в парковую зону, должно быть световое решение, может — фонтанчик, иначе этот домик в лесу потеряется. Надо подверстать эти составляющие, сделайте проект сразу с благоустройством. Это не офисное здание, люди будут выходить на прогулку, там будут проходить мероприятия», — сказал Юрий Слюсарь.
Также эксперты рассмотрели концепцию реконструкции многоквартирного жилого дома по ул. Пушкинской в Ростове-на-Дону — недалеко от Донской государственной публичной библиотеки.
Инвестор представил проект жилого дома на 32 квартиры с парковкой на 68 машино-мест. Здание предполагается облицевать светящимися латунными панелями, а въездную арку планируют оформить как арт-объект. На первом этаже разместятся коммерческие помещения. Проект должен органично вписаться в окружающую застройку — рядом находятся памятники архитектуры регионального и федерального значения.
Также на совещании обсудили возможность изменения объединённой зоны охраны объектов культурного наследия исторической части Ростова.
Об этом сообщил сайт правительства Роствоской области.