Градостроительный совет поддержал реализацию проектов в исторической части Ростова-на-Дону

«Создаваемый объект должен быть вписан в парковую зону, должно быть световое решение, может — фонтанчик, иначе этот домик в лесу потеряется. Надо подверстать эти составляющие, сделайте проект сразу с благоустройством. Это не офисное здание, люди будут выходить на прогулку, там будут проходить мероприятия», — сказал Юрий Слюсарь.