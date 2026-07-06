Контр-адмирал Синько: учения РФ и КНР подтверждают их дружественные отношения

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026» пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы. Одним из этапов учений станет тренировка по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки с помощью подводного аппарата.