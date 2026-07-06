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Контр-адмирал Синько: учения РФ и КНР подтверждают их дружественные отношения

Партнерство России и Китая продолжает динамично развиваться, сохраняя высокий уровень взаимного доверия, отметил военнослужащий.

ЦИНДАО, 6 июля. /ТАСС/. Совместные учения «Морское взаимодействие — 2026» демонстрируют прочные партнерские отношения России и Китая. Об этом заявил руководитель учений от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.

«Совместные учения позволяют не только совершенствовать профессиональную подготовку экипажей, но и служат убедительным свидетельством прочных дружественных отношений между Россией и КНР», — сказал Синько на церемонии открытия.

По его словам, российско-китайские отношения продолжают динамично развиваться, сохраняя высокий уровень взаимного доверия и стратегического партнерства. Синько отметил, что важной частью этого взаимодействия является сотрудничество вооруженных сил обоих государств. При этом особое место занимает военно-морская составляющая, добавил он.

Контр-адмирал подчеркнул, что учения «Морское взаимодействие» представляют собой «эффективную площадку для совершенствования оперативной совместимости, обмена профессиональным опытом и освоения современных подходов к организации действий сил флота в различных условиях морской обстановки».

Об учениях «Морское взаимодействие — 2026».

От Тихоокеанского флота в учениях принимают участие гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов».

От ВМС Народно-освободительной армии Китая в них участвуют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026» пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы. Одним из этапов учений станет тренировка по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки с помощью подводного аппарата.