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ВСУ перебросили в Харьков спецназ военной полиции

РИА Новости: ВСУ перебросили в Харьков военную полицию, чтобы искать дезертиров.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Украинское командование для поиска и задержания уклонистов и дезертиров перебросило из Львова в Харьков радикалов 17-го центра спецназа военной полиции ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Для поиска и задержания уклонистов и дезертиров командование ВСУ перебросило из Львова в Харьков националистов 17-го центра СпН военной полиции», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что командир данного подразделения подполковник Е. Новицкий ранее возглавлял один из заградительных отрядов ВСУ. Родственники мобилизованных уже обвиняли его в пытках отказников и дезертиров.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.