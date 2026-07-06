Telegraph: США пригрозили НАТО последствиями за отказ поднять расходы на оборону

Газета отмечает, что Дональд Трамп планирует поощрять или наказывать страны в зависимости от их военных ассигнований. Высокие расходы дадут союзникам приоритет при закупке американского вооружения и гарантируют больше личных встреч с президентом США. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет начал проверку численности и боеготовности войск в Европе, что может привести к выводу американского контингента из стран, игнорирующих целевые показатели. По мнению Белого дома, отказ от планки в 5% в долгосрочной перспективе сделает Европу и Канаду «менее дееспособными».