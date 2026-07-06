Силы ПВО сбили 36 беспилотников над Ленинградской областью

Над Ленинградской областью сбито 36 вражеских беспилотников.
Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
По его словам, уничтожено 36 БПЛА противника.
«Боевая работа продолжается», — говорится в публикации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении четырёх вражеских БПЛА над Москвой.
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Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.Читать дальше