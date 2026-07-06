МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Черноморские порты Украины, в первую очередь Одесса, превратились в один из главных логистических коридоров для нелегального вывоза армейского вооружения. Это выяснил ТАСС из доклада британского аналитического центра Obsidian Research Bureau (ORB).
В документе, который имеется в распоряжении агентства, говорится, что через портовую инфраструктуру Украины транснациональные преступные группировки организуют скрытые каналы поставок штурмовых винтовок, взрывчатых веществ и боеприпасов за пределы региона, интегрируя эти потоки в глобальные теневые рынки.
«Приток оружия с Украины — это вопрос не только количества, но и качества. По прогнозам, черный рынок в Европе будет наводнен оружием военного назначения, включая штурмовые винтовки, взрывчатые вещества и потенциально более тяжелое снаряжение. Это обеспечило бы преступным и террористическим группировкам уровень огневой мощи, который ранее был недоступен», — говорится в тексте документа.
В структуре нелегального экспорта вооружений с территории Украины фиксируется высокая доля тяжелых оборонительных средств, включая переносные противотанковые комплексы. Аналитики ORB подчеркивают, что появление подобного оружия, наряду со взрывчаткой и армейским стрелковым оружием, на европейском черном рынке кардинально меняет уровень угрозы. Это многократно увеличивает огневую мощь криминальных сетей и создает качественно новые вызовы для спецслужб.