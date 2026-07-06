В ORB назвали Одессу ключевым узлом контрабанды оружия с Украины

«Приток оружия с Украины — это вопрос не только количества, но и качества. По прогнозам, черный рынок в Европе будет наводнен оружием военного назначения, включая штурмовые винтовки, взрывчатые вещества и потенциально более тяжелое снаряжение. Это обеспечило бы преступным и террористическим группировкам уровень огневой мощи, который ранее был недоступен», — говорится в тексте документа.