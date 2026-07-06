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В Туве расширили зону поисков пропавших девочек

В Туве расширили поиски пропавших девочек до Саяно-Шушенского водохранилища.

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Зона поисков двух 12-летних девочек, пропавших 1 июля в Кызыле, расширена до Саяно-Шушенского водохранилища, сообщает ГУ МЧС по республике.

О пропаже двух девочек 2 июля сообщило республиканское МВД. Они ушли из своих домов в Кызыле 1 июля вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них — обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В полиции 5 июля сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея.

«На 6 июля 2026 года основные поисковые мероприятия спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России сосредоточены на осмотре береговой линии в направлении Улуг-Хемского района, маршруты поисков расширены до Саяно-Шушенского водохранилища», — говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС, всего с начала поисков девочек было обследовано 265 километров прибрежной зоны, осмотрено 59 островов и 29 заломов. Также водолазы провели десять спусков в воду и обследовали 550 квадратных метров дна Енисея.

Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее девочки никогда не уходили из дома. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль и пообещал оперативно доводить до жителей региона информацию о поисках.

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