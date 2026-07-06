В Туве расширили зону поисков пропавших девочек

О пропаже двух девочек 2 июля сообщило республиканское МВД. Они ушли из своих домов в Кызыле 1 июля вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них — обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В полиции 5 июля сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея.