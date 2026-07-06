Британский журнал назвал идею запретить «Машу и Медведя» ксенофобией

Автор статьи Марк Галеотти рассказывает, что его хотели пригласить выступить в эфире радиостанции Radio 4, относящейся к британской вещательной корпорации Би-би-си, по поводу идеи британских депутатов запретить «Машу и Медведя». Когда он дал понять, что считает идею смехотворной, его спросили, не находит ли он доводов в поддержку идеи британских парламентариев. Он ответил, что не находит, и радиостанция решила не освещать эту историю.