Британский журнал назвал идею запретить «Машу и Медведя» ксенофобией

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Британский журнал Spectator назвал идею запретить мультфильм «Маша и Медведь» в Великобритании ксенофобией.
В четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем «российскую пропаганду». Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона «Маши и Медведя». Идея запретить «Машу и медведя» вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.
«Не нужно демонизировать… все о России, все из России… Безусловно, против такой ксенофобии мы должны бороться», — говорится в материале журнала.
Автор статьи Марк Галеотти рассказывает, что его хотели пригласить выступить в эфире радиостанции Radio 4, относящейся к британской вещательной корпорации Би-би-си, по поводу идеи британских депутатов запретить «Машу и Медведя». Когда он дал понять, что считает идею смехотворной, его спросили, не находит ли он доводов в поддержку идеи британских парламентариев. Он ответил, что не находит, и радиостанция решила не освещать эту историю.
«Маша и Медведь» — анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.