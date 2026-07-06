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Британский журнал назвал идею запретить «Машу и Медведя» ксенофобией

Spectator назвал ксенофобией идею запретить мультфильм «Маша и Медведь».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Британский журнал Spectator назвал идею запретить мультфильм «Маша и Медведь» в Великобритании ксенофобией.

В четверг газета Guardian сообщила, что группа из 50 депутатов палаты общин потребовала запретить мультфильм, увидев в нем «российскую пропаганду». Предложение поступило после покупки американской компанией Netflix прав на еще два сезона «Маши и Медведя». Идея запретить «Машу и медведя» вызвала бурную реакцию пользователей в соцсети X, само предложение расценили как мелочное, а выдвинувших ее депутатов назвали неудачниками.

«Не нужно демонизировать… все о России, все из России… Безусловно, против такой ксенофобии мы должны бороться», — говорится в материале журнала.

Автор статьи Марк Галеотти рассказывает, что его хотели пригласить выступить в эфире радиостанции Radio 4, относящейся к британской вещательной корпорации Би-би-си, по поводу идеи британских депутатов запретить «Машу и Медведя». Когда он дал понять, что считает идею смехотворной, его спросили, не находит ли он доводов в поддержку идеи британских парламентариев. Он ответил, что не находит, и радиостанция решила не освещать эту историю.

«Маша и Медведь» — анимационный сериал студии Animaccord, переведен более чем на 40 языков и вещается почти в каждом уголке Земли ведущими медиакомпаниями мира. В апреле 2020 года мультсериал вошел в пятерку самых любимых развлекательных брендов в мире.

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