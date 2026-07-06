Австралия заключила военный союз с Фиджи для сдерживания Китая

Агентство отмечает, что альянс родился из стремления Канберры переиграть Китай в южной части Тихого океана. Пекин в 2022 году поднял в Океании волну возмущения тем, что подписал секретный пакт о безопасности с Соломоновыми Островами. В регионе родились опасения, что это может привести к постоянному военному присутствию Китая. В ответ Австралия значительно активизировала свои дипломатические усилия, заключив новые соглашения с такими государствами, как Папуа — Новая Гвинея, Вануату и Тувалу.