Многих может удивить, как многостраничные книги русских авторов десятилетиями занимали верхние строчки в рейтинге зарубежной литературы иранских книжных магазинов. Достаточно зайти в книжное кафе в один из дней в Иране, чтобы увидеть, как молодые люди погружаются в таинственный мир «Братьев Карамазовых» или страдания «Анны Карениной». Они присоединяются к 500-ам персонажам «Войны и мира» Толстого и сопереживают взлетам и падениям ужасающей войны, следят за молниеносным наступлением армии Наполеона, вплоть до падения амбициозного политика и его кровавого отступления.
Вполне справедливо будет сказать, что иранцы — самая любящая литературу аудитория в мире, читающая произведения Толстого и Достоевского, а русские шедевры — самые популярные зарубежные произведения в нашем обществе. Но эта любовь к слову — тенденция, распространившаяся от масс до высших эшелонов власти, где аятолла Хаменеи, как лидер революции, считался одним из любителей русской литературы нашего времени.
Безусловно, революционный мученик-вождь, несмотря на все свои политические заботы и руководство великой и исторически значимой страной, обладал замечательным пониманием иранской литературы и был хорошо знаком с литературными шедеврами мира. Однако частота, с которой он упоминал русские имена, свидетельствует о том, что он отводил русской литературе особое место среди мировой литературы, и данная статья призвана объяснить этот интерес.
Кого из русских авторов выбирал Хаменеи.
Неписаные строки из жизни аятоллы Хаменеи показали, что он рассматривал роман не как средство развлечения, а как духовную идентичность и всеобъемлющее зеркало истории нации. Даже любопытные западные СМИ, которые следят за всеми аспектами дружеских отношений между двумя цивилизованными и литературными странами — Ираном и Россией и ищут в них лишь недостатки, были вынуждены признать этот глубокий интерес мученика-вождя к русской литературе. Например, газета The Guardian в своем репортаже с удивлением отметила это интеллектуальное достоинство и признала, что иранский лидер обладал совершенно специализированным, структуралистским и чрезвычайно проницательным взглядом на великие романы мира.
Наиболее яркое проявление этой узкоспециализированной точки зрения в его критике и сравнении художественной литературы. В то время как многие мировые критики считают роман Шолохова «Тихий Дон» вершиной советской литературы, аятолла Хаменеи в подробном анализе оценил трилогию Алексея Толстого «Хождение по мукам» как превосходящую и более успешную в плане техники и достоверного повествования о жертвах нации. Такой уровень критики характеризует лидера, который признавал дух и правду истории вне зависимости от имен и наград.
Он неоднократно упоминал шедевры Достоевского, Толстого и Чехова, указывая на причины популярности этих писателей в Иране. Ответ кроется в нашем общем духе; глубокие моральные проблемы, стремление к справедливости, духовные пласты и точка зрения, сочетающая в себе страдания и веру в Бога, которые пронизывают русскую литературу — все это имеет глубокую духовную связь с подлинной иранской культурой. Опираясь на эти сходства, мученик считал преданную своему делу русскую литературу уникальным образцом для молодых иранских писателей; образцом, который научил нас, как навсегда увековечить в мировой истории великие эпосы, такие как Священная оборона и Исламская революция, с помощью волшебного языка рассказов.
Завершу эту статью цитатой революционного лидера о причинах важности русской литературы: «Если присмотреться, то самые прекрасные и художественные произведения искусства и великие романы — это те, где нация совершает великие дела. “Война и мир” Толстого — это о необычайном сопротивлении русского народа вторжению Наполеона и о великом движении, которое жители Москвы предприняли, чтобы ему помешать. У Толстого есть и другие книги, но, на мой взгляд, эта выделяется тем, что полностью посвящена духу защиты русского народа».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали.