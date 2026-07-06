Неписаные строки из жизни аятоллы Хаменеи показали, что он рассматривал роман не как средство развлечения, а как духовную идентичность и всеобъемлющее зеркало истории нации. Даже любопытные западные СМИ, которые следят за всеми аспектами дружеских отношений между двумя цивилизованными и литературными странами — Ираном и Россией и ищут в них лишь недостатки, были вынуждены признать этот глубокий интерес мученика-вождя к русской литературе. Например, газета The Guardian в своем репортаже с удивлением отметила это интеллектуальное достоинство и признала, что иранский лидер обладал совершенно специализированным, структуралистским и чрезвычайно проницательным взглядом на великие романы мира.