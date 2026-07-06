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ВСУ усилили удары по МЧС в ЛНР

С начала года повреждено более 10 машин ведомства.

ЛУГАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года увеличили число атак по расчетам ГУ МЧС России по ЛНР, ударами противника уже повреждено более 10 единиц техники и здания пожарных депо. Об этом ТАСС сообщил начальник главка МЧС России по региону Евгений Кацавалов.

«За первое полугодие 2026 года в результате вражеских атак регулярно наносился урон инфраструктуре МЧС: было повреждено более 10 единиц техники, из которых одна единица уничтожена без возможности восстановления, также были повреждены здания пожарных депо. По сравнению с первым полугодием 2025 года интенсивность атак по инфраструктуре МЧС России увеличилась», — сказал он.

Ранее Кацавалов сообщал ТАСС, что сотрудники ГУ МЧС России по республике с начала года 9 раз были атакованы беспилотниками украинской армии, при выполнении служебных обязанностей пострадали два человека.

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