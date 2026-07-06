ВСУ усилили удары по МЧС в ЛНР

«За первое полугодие 2026 года в результате вражеских атак регулярно наносился урон инфраструктуре МЧС: было повреждено более 10 единиц техники, из которых одна единица уничтожена без возможности восстановления, также были повреждены здания пожарных депо. По сравнению с первым полугодием 2025 года интенсивность атак по инфраструктуре МЧС России увеличилась», — сказал он.
Ранее Кацавалов сообщал ТАСС, что сотрудники ГУ МЧС России по республике с начала года 9 раз были атакованы беспилотниками украинской армии, при выполнении служебных обязанностей пострадали два человека.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше