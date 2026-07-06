ВСУ усилили удары по МЧС в ЛНР

«За первое полугодие 2026 года в результате вражеских атак регулярно наносился урон инфраструктуре МЧС: было повреждено более 10 единиц техники, из которых одна единица уничтожена без возможности восстановления, также были повреждены здания пожарных депо. По сравнению с первым полугодием 2025 года интенсивность атак по инфраструктуре МЧС России увеличилась», — сказал он.