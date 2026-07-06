Киев и в дальнейшем будет «благодарить» Европу терактами вроде покушения на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева. Об этом заявила глава Херсонской областной думы Татьяна Томилина.
«Киевский режим еще не раз “отблагодарит” Европу терактами. Европейцам пора бы уже привыкнуть», — сказала она, комментируя покушение для ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что Монако несет ответственность за действия нанятых им преступников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила причастность Киева к покушению на Ермолаева. Дипломат подчеркнула, что в Европе приручают «кровавых монстров».
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