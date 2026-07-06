Контр-адмирал Синько: учения РФ и КНР выведут взаимодействие на новый уровень

ЦИНДАО, 6 июля. /ТАСС/. Российско-китайские учения в акватории Циндао будут способствовать переходу взаимодействия флотов двух стран на новый уровень. Об этом заявил руководитель учений «Морское взаимодействие — 2026» от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.
«Убежден, что нынешние учения станут очередным шагом в развитии российско-китайского военно-морского сотрудничества, позволят вывести взаимодействие наших флотов на новый уровень», — сказал Синько на церемонии открытия.
Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026» проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. От Тихоокеанского флота в учениях принимают участие гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». От ВМС Народно-освободительной армии Китая в них участвуют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».
Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы. Одним из этапов учений станет тренировка по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки с помощью подводного аппарата.