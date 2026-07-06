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ПВО Ростовской области уничтожила полтора десятка БПЛА

Полтора десятка беспилотников уничтожены минувшей ночью над Ростовской областью, пострадавших и разрушений нет.

Полтора десятка беспилотников уничтожены минувшей ночью над Ростовской областью, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, в ходе отражения воздушной атаки БПЛА были сбиты в городе Гуково и пяти районах области.

Среди них — Верхнедонской, Миллеровский, Каменский, Тарасовский и Усть-Донецкий.

Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников произошло возгорание на промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области.

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