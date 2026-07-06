В Подмосковье девочка погибла в ДТП с пятью машинами

Несовершеннолетняя девочка погибла в результате массового ДТП в Наро-Фоминске, правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Об этом сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД.
Авария произошла на 66-м километре автодороги М-3 «Украина». Мужчина за рулём Hyundai столкнулся сразу с пятью легковыми автомобилями.
В результате пострадали женщина 1989 года рождения и её малолетняя дочь. Обе были доставлены в медицинское учреждение, где девочка 2023 года рождения позже скончалась.
«Следователем… возбуждено уголовное дело по ч. 3 с. 264 УК России “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека”, — говорится в сообщении.
5 июля в Калининграде водитель Mercedes наехал на мать с двумя детьми, один ребёнок погиб.