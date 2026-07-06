Россия и Китай проведут военно-морские учения и патрулирование в Желтом море

В этом месяце в акватории и воздушном пространстве вблизи китайского портового города Циндао пройдут совместные учения военно-морских сил Китая и России, сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Министерство обороны КНР. Российский контр-адмирал Сергей Синько и контр-адмирал Китая Цю Вэншэн заявили, что учения начались уже сегодня и будут идти до 13 июля, передает ТАСС.