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ТАСС: ВСУ перебросили в Харьков военную полицию для поиска уклонистов

ВСУ перебросили в Харьков солдат из 17-го центра спецназначения военной полиции.

Источник: Комсомольская правда

Командование ВСУ перебросило в Харьков военную полицию для поиска и задержания уклонистов и дезертиров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, в город направили военнослужащих 17-го центра спецназначения военной полиции. Их перебросили из Львова.

«Для поиска и задержания уклонистов и дезертиров командование ВСУ перебросило из Львова в Харьков националистов 17-го центра СпН военной полиции», — отметил источник.

Он добавил, что ранее этим формированием руководил подполковник Новицкий. По словам собеседника ТАСС, раньше он командовал одним из заградительных отрядов, а родственники мобилизованных бойцов ВСУ обвиняли его в пытках «отказников».

Немногим ранее сообщалось, что в Одесской области дезертир ВСУ подорвал патрульных после проверки документов. По данным местной полиции, 52-летний мужчина находился в статусе самовольно оставившего часть. После остановки мопеда он достал гранату и сорвал чеку. В результате ранения получили двое патрульных и сам беглец.