ТАСС: ВСУ перебросили в Харьков военную полицию для поиска уклонистов

Немногим ранее сообщалось, что в Одесской области дезертир ВСУ подорвал патрульных после проверки документов. По данным местной полиции, 52-летний мужчина находился в статусе самовольно оставившего часть. После остановки мопеда он достал гранату и сорвал чеку. В результате ранения получили двое патрульных и сам беглец.