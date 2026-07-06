Объекты ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области поражены массированным ударом

Предприятия военной промышленности и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области поражены в результате массированного удара возмездия, сообщило Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, удар наносился в ночь на 6 июля в ответ на террористические атаки по гражданской инфраструктуре России.
Применяли высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.
«В результате которого поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Киева после серии взрывов возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением.