Военные аэродромы в пяти областях Украины поражены в ходе удара возмездия

Удар возмездия нанесён по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, сообщили в Минобороны.
Как следует из сообщения ведомства, массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками.
В Министерстве обороны пояснили, что атака стала ответом на террористические действия киевского режима против гражданских объектов на территории России.
Ранее в Минобороны сообщили о поражении предприятий военной промышленности и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области в результате массированного удара возмездия.