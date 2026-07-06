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Военные аэродромы в пяти областях Украины поражены в ходе удара возмездия

Удар возмездия нанесён по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, сообщили в Минобороны.

Удар возмездия нанесён по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях, сообщили в Минобороны.

Как следует из сообщения ведомства, массированный удар наносился высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками.

В Министерстве обороны пояснили, что атака стала ответом на террористические действия киевского режима против гражданских объектов на территории России.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении предприятий военной промышленности и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области в результате массированного удара возмездия.