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ВС РФ уничтожили у Запорожья склад ГСМ, который использовали ВСУ

Для этого российские военнослужащие использовали БПЛА «Герань».

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ВС РФ с помощью БПЛА «Герань» уничтожили в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), который использовали ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Кадры поражения расчетом ударного БПЛА “Герань” склада горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Запорожье (Запорожская область). Расчеты БПЛА войск беспилотных систем точным ударом поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта. Кадры объективного контроля уничтожения целей транслируются в прямом эфире и передаются на командные пункты», — говорится в сообщении, сопровождающем кадры.

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