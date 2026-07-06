ВС РФ уничтожили у Запорожья склад ГСМ, который использовали ВСУ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ВС РФ с помощью БПЛА «Герань» уничтожили в районе Запорожья склад горюче-смазочных материалов (ГСМ), который использовали ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Кадры поражения расчетом ударного БПЛА “Герань” склада горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Запорожье (Запорожская область). Расчеты БПЛА войск беспилотных систем точным ударом поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта. Кадры объективного контроля уничтожения целей транслируются в прямом эфире и передаются на командные пункты», — говорится в сообщении, сопровождающем кадры.
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