ТАСС: Финляндия ввела временные ограничения на полеты над частью Финского залива

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Авиационные власти Финляндии ввели временные ограничения на полеты в восточной части Финского залива. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
«В подконтрольном диспетчерам Финляндии районе над восточной частью Финского залива временно ограничены полеты на высоте ниже 9,1 км», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что ограничение действует ориентировочно до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск). По его словам, причины введения подобных ограничений финские авиационные власти не уточняют.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом ликвидировали свыше 30 вражеских беспилотников. При этом Росавиация информировала о том, что в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данные ограничения, как отметили в ведомстве, необходимы для обеспечения безопасности полетов.