ТАСС: Финляндия ввела временные ограничения на полеты над частью Финского залива

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом ликвидировали свыше 30 вражеских беспилотников. При этом Росавиация информировала о том, что в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данные ограничения, как отметили в ведомстве, необходимы для обеспечения безопасности полетов.