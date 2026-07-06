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Министр обороны Финляндии допустил закрытие Финского залива из-за дронов ВСУ

Для обеспечения максимальной безопасности при уничтожении БПЛА нужно закрывать воздушное и морское движение, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Он пояснил, что вводившиеся в выходные ограничения в Финском заливе вызваны налетом БПЛА на Санкт-Петербург.

Для обеспечения максимальной безопасности при уничтожении БПЛА нужно закрывать воздушное и морское движение, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Он пояснил, что вводившиеся в выходные ограничения в Финском заливе вызваны налетом БПЛА на Санкт-Петербург.

«Это была мера предосторожности… Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты», — сказал министр в интервью газете Ilta-Sanomat.

Господин Хяккянен призвал местных жителей следить за предупреждениями о появлении БПЛА, особенно тех, кто живет или плавает на лодках вдоль побережья. «Как заядлый рыбак, я знаю, что владельцы лодок проверяют прогноз погоды… Если море закрыто на пару часов, рыбалку придется отложить. В этом плане граждане тоже несут ответственность», — пояснил он.

4 июля Финляндия ограничила судоходство в восточной части Финского залива и авиасообщение над этим районом. В финском Генштабе пояснили, что ограничения ввели «в качестве меры предосторожности в связи с ударами беспилотников» по российской территории. Финские ВВС были подняты в воздух во время атаки БПЛА на северо-западные регионы России.

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