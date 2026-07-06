Вице-президент США высказался против наступательных действий Украины

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на оборонительной тактике Украины, полностью исключая повторение безрезультатного контрнаступления.
Об этом в интервью газете The Times заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
По его словам, в Вашингтоне учли стратегический и тактический провал масштабной наступательной операции 2023 года, к которой Киев ранее активно подталкивала администрация экс-президента США Джо Байдена.
Вэнс подчеркнул, что, несмотря на продолжающиеся переговоры, украинской стороне сейчас жизненно необходимо максимально сконцентрироваться именно на обороне.
«Администрация Трампа сделала упор на то, что украинцы… должны быть максимально сосредоточены на обороне», — пояснил политик.
Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом рассказал о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения и наступлении российских войск.