В ДР Конго начали экспериментальное лечение от вируса Эбола

По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, меры попытки сдержать распространение заболевания осложнены: группы медиков и госпитали подвергаются нападениям и вандализму со стороны местных жителей. В минувшие выходные в провинции Северное Киву группа по профилактике инфекции подверглась нападению, а ее автомобиль был забросан камнями. До этого местные сожгли несколько медицинских центров.