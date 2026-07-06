В Госдуме разъяснили новые правила выдачи медицинских справок

С 1 сентября 2026 года право на получение медицинских справок и заключений получат близкие родственники пациентов, а оформлять документы разрешат в произвольной форме и в электронном виде без отдельного согласия.
Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Каплан Панеш.
По его словам, новые правила заметно упрощают жизнь и пациентам, и их близким.
Парламентарий уточнил, что справки и заключения теперь можно будет оформлять не только по строгим шаблонам, но и в произвольной форме, если законом не установлено иное.
Кроме того, упрощается выдача документов в электронном виде. Отдельное согласие пациента на электронную форму больше не потребуется. Депутат назвал это большим шагом к цифровизации медицинской информации.
С 1 сентября также перестаёт действовать норма об обязательном использовании специальных печатей с указанием профиля помощи для организаций, оказывающих психиатрическую, наркологическую помощь и помощь ВИЧ-инфицированным.
Панеш добавил, что получить справки и заключения теперь можно будет только при условии, что соответствующая информация уже содержится в медицинской документации пациента. Это ускоряет и упрощает процесс для граждан, особенно для тех, кто ухаживает за больными родственниками.
Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн сообщил, что российские учёные разработали препарат, который снижает побочные эффекты при лучевой терапии онкологических заболеваний. Сейчас разработка проходит необходимые экспертизы.