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Пленный ВСУ рассказал, что сослуживцы бросили его из-за происхождения

Военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак заявил, что после ранения сослуживцы отказались помогать ему, объяснив это его национальностью, а затем бросили его.

Военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак заявил, что после ранения сослуживцы отказались помогать ему, объяснив это его национальностью, а затем бросили его.

Как сообщает РИА Новости, Руснак — этнический молдаванин, получил осколочные ранения ног. Один из сослуживцев начал останавливать кровотечение, однако другие военнослужащие осудили его действия.

С их стороны, по словам пленного, прозвучали требования оставить раненого без помощи из-за его происхождения.

«Ребята сказали, мол, бросай молдованина, пусть он сам делает, как хочет. Если он хочет жить, то пусть сам делает, если не хочет жить — пусть умирает», — рассказал пленный.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинская сторона отказывается забирать тела ликвидированных боевиков ВСУ из Константиновки, чтобы не портить картину своих «побед».

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