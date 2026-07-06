Военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак заявил, что после ранения сослуживцы отказались помогать ему, объяснив это его национальностью, а затем бросили его.
Как сообщает РИА Новости, Руснак — этнический молдаванин, получил осколочные ранения ног. Один из сослуживцев начал останавливать кровотечение, однако другие военнослужащие осудили его действия.
С их стороны, по словам пленного, прозвучали требования оставить раненого без помощи из-за его происхождения.
«Ребята сказали, мол, бросай молдованина, пусть он сам делает, как хочет. Если он хочет жить, то пусть сам делает, если не хочет жить — пусть умирает», — рассказал пленный.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что украинская сторона отказывается забирать тела ликвидированных боевиков ВСУ из Константиновки, чтобы не портить картину своих «побед».