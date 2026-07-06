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Оппозиция в Японии тормозит принятие парламентом предложенных Такаити законов

Текущая сессия парламента Японии, до конца которой осталось менее двух недель, застопорилась из-за нежелания оппозиции обсуждать законопроекты, предложенные администрацией премьера Санаэ Такаити. В правительстве и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) склоняются к продлению сессии, пишет в понедельник газета Yomiuri.

Текущая сессия парламента Японии, до конца которой осталось менее двух недель, застопорилась из-за нежелания оппозиции обсуждать законопроекты, предложенные администрацией премьера Санаэ Такаити. В правительстве и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) склоняются к продлению сессии, пишет в понедельник газета Yomiuri.

Из 64 законопроектов, представленных правительством на рассмотрение, 17 еще не приняты, в том числе поправка в Закон об императорском доме. Среди них также законопроекты о создании «Агентства по предотвращению стихийных бедствий» (должно начать работу в ноябре), об изменении УПК с целью укрепления системы повторного судебного разбирательства. Оба были приняты Палатой представителей, но оппозиционные партии отказались их обсуждать, что сводит на нет перспективы голосования в Палате советников, где ЛДП находится в меньшинстве.

Также стопорится предложение Японской инновационной партии о сокращении числа депутатов Палаты представителей, которое продвигает и ЛДП.

ЛДП в понедельник обсудит с оппозицией нормализацию работы парламента. Если та откажется, будет решаться вопрос о продлении сессии до конца месяца. С учетом того, что это «специальная сессия», проводимая после всеобщих выборов, ее можно продлевать дважды.

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