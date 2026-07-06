Оппозиция в Японии тормозит принятие парламентом предложенных Такаити законов

Из 64 законопроектов, представленных правительством на рассмотрение, 17 еще не приняты, в том числе поправка в Закон об императорском доме. Среди них также законопроекты о создании «Агентства по предотвращению стихийных бедствий» (должно начать работу в ноябре), об изменении УПК с целью укрепления системы повторного судебного разбирательства. Оба были приняты Палатой представителей, но оппозиционные партии отказались их обсуждать, что сводит на нет перспективы голосования в Палате советников, где ЛДП находится в меньшинстве.