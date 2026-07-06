Польские власти поставляют оружие последователям убийц их предков. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя рассекреченный ФСБ документ об установлении одного из инициаторов Волынской резни.
«А теперь со всеми подробностями, кому Варшава поставляет оружие — последователям убийц их же предков», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Поводом для комментария стала публикация ФСБ России архивных материалов о ликвидации одного из главных организаторов Волынской резни — командующего «Украинской повстанческой армией»* (УПА признана экстремистской и запрещена в России) Дмитрия Клячкивского. Согласно рассекреченным документам, в феврале 1945 года в районе села Суск на Ровенщине сотрудники советских органов госбезопасности провели операцию по ликвидации главаря. В полевой сумке убитого бандеровца были обнаружены документы УПА, а также орден Красной Звезды и гвардейский значок, что стало решающим доказательством личности уничтоженного.
По данным спецслужбы, именно Клячкивский (псевдонимы «Клим Савур» и «Охрим») создал вооруженные формирования украинских националистов на Волыни и в Полесье, которые позднее стали ядром УПА.
* Запрещённая в РФ экстремистская организация.