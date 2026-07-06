Захарова: Польша вооружает последователей убийц своих предков

Поводом для комментария стала публикация ФСБ России архивных материалов о ликвидации одного из главных организаторов Волынской резни — командующего «Украинской повстанческой армией»* (УПА признана экстремистской и запрещена в России) Дмитрия Клячкивского. Согласно рассекреченным документам, в феврале 1945 года в районе села Суск на Ровенщине сотрудники советских органов госбезопасности провели операцию по ликвидации главаря. В полевой сумке убитого бандеровца были обнаружены документы УПА, а также орден Красной Звезды и гвардейский значок, что стало решающим доказательством личности уничтоженного.