Тайвань вернулся к антикоммунистической направленности воспитания военнослужащих

Программа, введенная в действие в 1965 году, была призвана улучшить понимание военнослужащими характера военных и идеологических угроз со стороны Коммунистической партии Китая (КПК). В 2002 году название программы «Антикоммунистического патриотического воспитания» сократили до «Патриотического», но теперь название восстановлено. В MND утверждают, что шаг продиктован давлением со стороны Пекина, ростом активности КНР в «серой зоне» и попытками идеологического проникновения.