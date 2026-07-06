Медкластер для УГМУ получил поддержку Михаила Мишустина

Денис Паслер также рассказал о работе особой экономической зоны «Титановая долина». Сейчас там работают 25 резидентов, общий объем инвестиций составляет 110 млрд рублей. На площадке уже создано около 6 тыс. рабочих мест. Всего инвестиции в Свердловскую область по итогам прошлого года достигли 911 млрд рублей.