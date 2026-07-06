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Медкластер для УГМУ получил поддержку Михаила Мишустина

Председатель правительства обсудил с Денисом Паслером развитие промышленности, кадровых проектов и особой экономической зоны.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером перед открытием международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

Глава региона рассказал о состоянии промышленности Среднего Урала. По его словам, несмотря на внешние ограничения, в области продолжают расти сельское хозяйство, химическая промышленность, микроэлектроника, производство компьютерной техники и оптики. Оборонные предприятия также наращивают показатели и выполняют взятые обязательства.

Отдельно на встрече обсудили подготовку кадров для промышленности. В Свердловской области строится новый университетский кампус мирового уровня для Уральского федерального университета. Вуз получит три учебных корпуса и социальную инфраструктуру. Первых студентов кампус должен принять в сентябре. Проект полностью профинансирован за счет государства.

Денис Паслер также рассказал о работе особой экономической зоны «Титановая долина». Сейчас там работают 25 резидентов, общий объем инвестиций составляет 110 млрд рублей. На площадке уже создано около 6 тыс. рабочих мест. Всего инвестиции в Свердловскую область по итогам прошлого года достигли 911 млрд рублей.

Кроме того, губернатор попросил правительство поддержать создание образовательного кластера для Уральского государственного медицинского университета. У проекта уже есть инвестор, реализация запланирована на 2028−2030 годы. Михаил Мишустин поддержал эту инициативу.

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