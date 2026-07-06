Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша поставляет оружие «последователям убийц предков». Так дипломат прокомментировала рассекреченный ФСБ документ об установлении одного из инициаторов Волынской резни.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что теперь известны подробности того, кому именно Варшава направляет вооружения — последователям тех, кто убивал поляков.
Ранее, к 85-летию подразделений специального назначения органов безопасности, ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях украинских националистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. В материалах, в частности, содержатся свидетельства о Волынской резне — массовом истреблении поляков, организованном бандеровцами при поддержке немецко-фашистских войск.
На фоне обострившейся дискуссии между Варшавой и Киевом вокруг Волынской резни представитель посольства России в Польше Сергей Андреев напомнил президенту Каролю Навроцкому, что жертвами тех трагических событий были в основном советские граждане, а не польские.