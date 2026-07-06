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Лукашенко заявил о политической мудрости экс-президента Казахстана Назарбаева

Лукашенко обратился к экс-президенту Казахстана Назарбаеву, сказав о политической мудрости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о политической мудрости первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба президента.

Так, 6 июля белорусским лидером были направлены поздравления экс-президенту Казахстана с его 86-м днем рождения. Глава Беларуси подчеркнул, что имя Назарбаева по праву занимает особое место в истории современного Казахстана:

— Благодаря вашим стратегическому видению, политической мудрости и многолетнему созидательному труду заложены прочные основы развития страны и ее поступательного движения вперед.

Еще Лукашенко обратил внимание на то, что Минск высоко ценит значительный личный вклад Назарбаева в укрепление отношений между двумя странами, в которых имеют место дружба, стратегическое партнерство и союзничество. И подчеркнул, что надежным фундаментом белорусско-казахстанского взаимодействия служат зародившиеся еще при непосредственном участии Назарбаева традиции доверия и конструктивного сотрудничества.

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