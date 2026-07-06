Лукашенко заявил о политической мудрости экс-президента Казахстана Назарбаева

Еще Лукашенко обратил внимание на то, что Минск высоко ценит значительный личный вклад Назарбаева в укрепление отношений между двумя странами, в которых имеют место дружба, стратегическое партнерство и союзничество. И подчеркнул, что надежным фундаментом белорусско-казахстанского взаимодействия служат зародившиеся еще при непосредственном участии Назарбаева традиции доверия и конструктивного сотрудничества.