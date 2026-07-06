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Над Ленинградской областью сбили 47 беспилотников

На Ленинградской областью уничтожили 47 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Источник: РБК

На Ленинградской областью уничтожили 47 беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, зафиксировано падение фрагментов БПЛА в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга.

«Экстренные службы работают на месте. Информация уточняется», — добавил Дрозденко.

О беспилотной опасности в регионе губернатор написал около 4:50 мск. Позже угрозу БПЛА объявили в Санкт-Петербурге. Аэропорт Пулково приостановил полеты.

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