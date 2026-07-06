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ПВО за ночь сбила 519 беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО за ночь сбили 519 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем, сообщает Минобороны в «Максе».

Источник: РБК

Силы ПВО за ночь сбили 519 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем, сообщает Минобороны в «Максе».

Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областей.

Кроме того, БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

Как сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко, над регионом сбили 47 беспилотников. Обломки аппаратов упали в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга.

Над Калужской областью сбили 16 беспилотников. В результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий, сообщил губернатор Владислав Шапша. В Ростовской области отразили атаку около 15 БПЛА, написал губернатор Юрий Слюсарь.

Ночью в результате украинских атак Севастополь остался без света, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Около 7:40 мск он написал, что электроснабжение удалось вернуть в большинство домов города.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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