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Европейские призывы к миру ничего не стоят, заявил МИД России

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости. Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Источник: © РИА Новости

По его словам, западные страны продолжат накачивать киевский режим финансами и натовским вооружением.

«Германия переводит автомобильные заводы на выпуск военной продукции, Британия обещает “учесть опыт и наработки ВСУ”, в Латвии строится совместный с Украиной завод по производству дронов», — сказал Галузин агентству.

Также выделяются новые средства на поддержание активности ВСУ как «прокси-армии» против РФ, отметил замглавы МИД РФ.

«В этих условиях европейские призывы к миру, являющиеся прикрытием для разработки вооружения и милитаризации против России, ничего не стоят. Наша страна не собирается отказываться от конструктивного и по-настоящему содержательного диалога, но он востребован только в случае проявления европейцами реальной и подтвержденной конкретными действиями готовности учитывать позицию России по актуальным вопросам безопасности в Европе», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Владимир Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия Москве и своим европейским кураторам по урегулированию конфликта на Украине.

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