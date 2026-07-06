Европейские призывы к миру ничего не стоят, заявил МИД России

«В этих условиях европейские призывы к миру, являющиеся прикрытием для разработки вооружения и милитаризации против России, ничего не стоят. Наша страна не собирается отказываться от конструктивного и по-настоящему содержательного диалога, но он востребован только в случае проявления европейцами реальной и подтвержденной конкретными действиями готовности учитывать позицию России по актуальным вопросам безопасности в Европе», — подчеркнул он.