В России рассматривают законопроекты о выдворении мигрантов

Изначально предполагалось увеличить число статей КоАП с 22 до 43, но с учётом поправок их количество может достичь 45, что более чем вдвое превышает текущий перечень. Среди новых оснований для высылки — дискриминация по признакам пола, расы, национальности или религии, а также неповиновение требованию военного при охране госграницы.