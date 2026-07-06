В России рассматривают законопроекты о выдворении мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе парламентарии продолжат работу над пакетом законопроектов по совершенствованию миграционной политики. Об этом он написал в мессенджере «Макс».
Особое внимание будет уделено расширению списка нарушений, за которые иностранцев помимо штрафа ждёт выдворение из страны.
Изначально предполагалось увеличить число статей КоАП с 22 до 43, но с учётом поправок их количество может достичь 45, что более чем вдвое превышает текущий перечень. Среди новых оснований для высылки — дискриминация по признакам пола, расы, национальности или религии, а также неповиновение требованию военного при охране госграницы.
Володин подчеркнул, что принятие этих мер направлено на повышение общественной безопасности и наведение порядка в миграционной сфере. Помимо этого, на текущей неделе депутаты планируют выйти на принятие законов, касающихся регулирования трудовой миграции.